Госдума обсудит запрет второго гражданства для госслужащих и гарантии для должников

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит законопроекты о введении для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц запрета на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом, а также о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, который нельзя изъять за долги.

Законопроект о запрете вида на жительство и ряде других ограничений будет рассмотрен во втором чтении. Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года, она направлена на развитие новых норм конституции.

Документом предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием не только гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за рубежом. Законопроект запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформления допуска к гостайне.

Поправками ко второму чтению профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал распространить запрет на иностранное гражданство и вид на жительство на должность заместителя председателя Банка России. Кроме того, президент РФ будет определять порядок принятия на госслужбу лиц со вторым гражданством. Законопроект позволяет сделать это в исключительных случаях.

Защита должников

Кроме того, Госдума намерена рассмотреть в первом чтении внесенный группой депутатов-единороссов и членов Совета Федерации законопроект, который даст гражданам возможность обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере прожиточного минимума.

Данную инициативу планировалось рассмотреть на заседании во вторник, однако депутаты от фракции "Справедливая Россия" заявили, что внесли в Госдуму альтернативный законопроект, и потребовали рассмотреть их вместе. В связи с этим парламентарии отложили рассмотрение обоих документов на среду.

Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект справороссов, в заключении указано на ряд недоработок. В частности, на то, что авторы не конкретизировали, должен ли не изымаемый остаток быть равен прожиточному минимуму субъекта РФ, в котором должник пребывает, или в котором прописан.