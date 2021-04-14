Очный этап конкурса политологов стартовал в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Очный этап всероссийского проекта "Конкурс политологов", стартовал в среду в Москве.

"Впервые мы проводим при участии государства конкурс политологов. Мы проводим его, потому что политология - это профессия будущего. Политолог - это человек, который чувствует общество", - сказал начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев на церемонии открытия очного этапа.

Харичев сообщил, что в конкурсе уже приняли участии более 8 тыс. политологов. "А победителей будет всего 40 <...> Очень масштабный конкурс, финальная и полуфинальная часть будут очень тяжелыми. Сразу вам говорю, они будут сложными, потому что они будут максимально приближены к боевым условиям, то есть у вас будут реальные совершенно кейсы и, работая над этими кейсами, вы должны будете показать все свои навыки и умения", - подчеркнул он в обращении к конкурсантам.

Харичев сказал, что победители конкурса получат наставников и возможность пройти специализированное обучение. "Думаю, что все 40 победителей, да даже многие полуфиналисты, найдут себя уже этим летом и осенью в тех политических кампаниях, которые будут проходить в нашей стране", - добавил он.

В свою очередь управляющий партнер "Экопси консалтинг", член экспертного совета конкурса Павел Безручко отметил, что будет оцениваться качество идей, которые предложат участники при решении задач. "Отчасти, это будет конкурс профессионального мастерства", - сказал он.

Всероссийский проект "Конкурс политологов" проводится АНО "Экспертный институт социальных исследований" при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". Конкурс имеет два направления: политические эксперты (политанализ и политреклама) и политические менеджеры (организация политических или социальных кампаний). 12 января первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте конкурса. Он проводится по модели "Лидеров России" и разделен на несколько этапов, включающих регистрацию, дистанционный и очный формат. Очный этап состоит их контрольного тестирования, полуфинала и финала. Участники работают в командах. По результатам определяются победители конкурса, они будут объявлены на церемонии закрытия 17 апреля, сообщает пресс-служба конкурса.