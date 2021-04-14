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Совфед одобрил закон о расширении федеральной части партийных списков до 15 кандидатов

Первоначально планировалось расширить список до 20 человек

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, увеличивающий до 15 человек общефедеральную часть списка кандидатов, выдвигаемых политическими партиями на выборах депутатов Госдумы.

Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что всегда скептически относился к увеличению общефедеральной части в этих списках. "Но у нас, по всей видимости, парламентские партии достигли такого компромисса, потому что первоначальный проект предусматривал [расширение списка] до 20 человек. Сейчас парламентские партии договорились, судя по голосованию в Госдуме", - сказал он.

По мнению сенатора, у Совета Федерации "нет оснований не согласиться с этим решением". "Тем более что у нас с вами есть теперь в конституции поправка, которая увеличивает общефедеральную часть сенаторов - представителей Федерации. Возможно, в этом есть какая-то логика", - добавил глава комитета СФ.

Очередные выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Теги
РоссияКлишас, Андрей Александрович
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