Дипломаты указали, что "необычную военную деятельность" ведет в Донбассе Киев, а не Москва

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. "Необычная военная деятельность" в Европе осуществляется в Донбассе с 2014 года Украиной и обладает признаками внешнего управления. Об этом заявила в среду советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Представители государств - участников ОБСЕ проводят в среду по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с, по их мнению, необычной военной активностью на границе России и Украины.

"Необычная военная деятельность" в Европе действительно имеет место. Она осуществляется в Донбассе с 2014 года, причем с многочисленными нарушениями ВД-2011 (Венского документа 2011 года - прим. ТАСС). Делает это Украина, по всем признакам находящаяся с того времени под внешним управлением", - говорится в заявлении Ждановой, предоставленном ТАСС.

Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках Венского документа, добавила Жданова. "Российская Федерация считает задействование Украиной процедур, предусмотренных пунктом 16 главы III Венского документа 2011 года (ВД-2011), безосновательным. Мы не ведем какой-либо существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-2011. Она носит рутинный плановый характер, осуществляется в рамках завершающегося зимнего периода тренировок частей и подразделений, в том числе Южного военного округа, и не требует уведомления. Все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки (подчеркиваю!) на нашей национальной территории, адекватны обстановке и не затрагивают безопасность других государств", - говорится в заявлении Ждановой.

По словам Ждановой, цели и задачи российских учений были обнародованы. "Их ход подробно освещается на официальном интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации. Что же касается степени детализации наших ответов на запросы Украины по сети связи ОБСЕ, то она вполне соответствовала степени аргументированности и достоверности самих запросов", - указала российский дипломат.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.