РФ призвала участников ОБСЕ заставить Украину отказаться от "кровавой авантюры" в Донбассе

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. Государствам - участникам ОБСЕ следует заставить Киев отказаться от "кровавой и самоубийственной авантюры" в Донбассе. Об этом заявила в среду советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.

Представители государств - участников ОБСЕ проводят в среду по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с, по их мнению, необычной военной активностью на границе России и Украины. Российская делегация выступила против принятия на этом заседании в ОБСЕ каких-либо решений или утверждения рекомендаций.

"Если государства - участники ОБСЕ не только на словах, но и на деле желают предотвратить эскалацию напряженности, им следует не призывать Россию "свернуть военное наращивание" на своей же территории (которого фактически нет!), а заставить Киев отказаться от милитаристской риторики и воздержаться от кровавой и самоубийственной авантюры [в Донбассе]", - говорится в заявлении Ждановой, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Российская Федерация выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей во всей их полноте и последовательности. Призываем к этому и других. Со своей стороны мы сделаем все возможное для восстановления мира в Донбассе и защиты его мирного населения", - заверила российский дипломат.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.