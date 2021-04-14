Захарова: РФ озабочена возможной эскалацией в Афганистане из-за отсрочки вывода войск США

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия озабочена возможной эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время из-за отсрочки вывода войск США до 11 сентября 2021 года. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая 2021 года. В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров", - указано в комментарии.

Захарова подчеркнула, что Москва подтверждает свою заинтересованность "в сохранении перспективы конструктивного диалога противоборствующих афганских сторон, ведущего к прекращению многолетней войны в Афганистане и становлению страны в качестве мирного, независимого и нейтрального государства".

Как заявил во вторник представитель вашингтонской администрации, президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.