Зюганов призвал не воспринимать всерьез "байки Жириновского" о смене руководства КПРФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов охарактеризовал как байки высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о планируемой смене руководителя КПРФ. По словам Зюганова, заявление Жириновского не имеет ничего общего с реальной процедурой избрания руководства партии.

Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду заявил, что на апрельском съезде КПРФ будет принято решение о замене Зюганова на посту лидера партии зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным. По словам Жириновского, "будет избран новый руководитель, наверное, Афонин, хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать". "Но с ним [Зюгановым] я поговорил, он возьмет самоотвод", - заявил Жириновский.

"Во-первых, я с Жириновским не встречался в последнее время, на эту тему мы ничего не обсуждали", - сказал Зюганов ТАСС в среду.

"Жириновские могут всякие сплетни распускать, но это ничего общего не имеет ни с нашей позицией, ни с нашей работой, ни с реальными порядками, которые существуют в нашей партии. <...> Всякие байки Жириновского не надо воспринимать всерьез", - добавил лидер КПРФ.

Политик подчеркнул, что он всегда строго выполнял и будет выполнять партийный устав и программу, а приоритетом для него является "сильная партия". Он напомнил, что КПРФ в соответствии с уставом обязана каждые четыре года проводить отчетно-выборный съезд, ближайший пройдет 23-24 апреля. На него от каждой из 85 партийных региональных организаций избраны делегаты, которым "дан наказ" от местных коммунистов.

"Что касается выборов нового состава и руководства, они строго определены уставом и законом: будет выдвижение кандидатур, каждая кандидатура будет обсуждаться для внесения в список и тайно голосоваться. После того, как изберут новый состав Центрального комитета, он соберется на свое заседание. Кадровая комиссия представит предложения, которые пришли от всех 85 организаций: кого рекомендуют, как оценивают работу президиума, председателя, его заместителей. И после этого будут голосовать, кого избирать", - перечислил процедурные шаги Зюганов.