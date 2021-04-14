Кабулов: США придется договариваться с талибами об отсрочке вывода войск из Афганистана

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вашингтону придется договариваться с движением "Талибан" (запрещено в РФ) после решения о переносе сроков вывода иностранных войск из Афганистана на 11 сентября. Об этом заявил ТАСС в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Нас заботит то, чтобы такой шаг Вашингтона не подорвал перспективы начала межафганских переговоров. Этого не хотелось бы потерять, поэтому американским коллегам придется договариваться с талибами", - сказал Кабулов.

Он отметил, что решение Вашингтона об отсрочке вывода войск нарушает мирное соглашение с талибами. "Они должны осознавать, что это может иметь последствия и талибы обоснованно будут считать, что США отказались от своих обязательств", - указал дипломат.

При этом Кабулов подчеркнул, что США из Афганистана "все равно уйдут рано или поздно".

Как заявил во вторник представитель вашингтонской администрации, президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.