Эксперт считает, что встреча Путина и Байдена более вероятна в Вене, чем в Хельсинки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц более активно продвигает свою площадку для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поэтому встреча лидеров двух стран наиболее вероятна именно там. Такое мнение в среду выразил ТАСС заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Курц на данный момент более активен в продвижении своей площадки, чем президент Финляндии Саули Ниинистё. Австрия предлагала еще во времена [бывшего президента США Дональда] Трампа стать площадкой для обсуждения. Австрия конкурентоспособнее с точки зрения истории, с 1970-х годов она была традиционной нейтральной площадкой", - отметил аналитик.

В то же время собеседник агентства отметил, что не стоит окончательно списывать со счетов Финляндию, поскольку страна имеет такие же прочные традиции нейтралитета, как и Австрия. "Финляндия и Австрия, если такая встреча состоится, приобретут дополнительный имидж, который будет более привлекателен для проведения подобного рода встреч. Поэтому конкуренция понятна, но оба государства хотели бы, чтобы это была не только имиджевая площадка, но и чтобы произошло прямое общение", - указал он.

Рассуждая о других возможных площадках для переговоров, эксперт подчеркнул, что Прага, которая также была предложена для встречи лидеров РФ и США, является наименее подходящей. "Чехия хочет заявить о себе, как о государстве, отвечающем требованиям, которые к ней предъявят администрации США и России. Прага - это легкая весовая категория, ей будет тяжело бороться с тяжеловесами. Мы поставим ее на третье место", - отметил он.

Тем не менее итоговый выбор места для переговоров будет за Москвой и Вашингтоном, продолжил специалист. "Окончательное слово будет за Путиным и Байденом. Это будут соответствующие договоренности, встречи, будет идти подготовка по совокупности, вопросы безопасности будут на первом месте", - заключил Белов.

Американский лидер позвонил во вторник президенту России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Байден предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримой перспективе, а также высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности. Путин, как сообщается, изложил американскому коллеге подходы к политическому урегулированию на Украине, базирующиеся на Минских соглашениях. Лидеры условились дать указания соответствующим ведомствам РФ и США проработать затронутые в разговоре вопросы.