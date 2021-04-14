Вологодский губернатор примет участие в праймериз "Единой России" на выборы в заксобрание

ВОЛОГДА, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал документы на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в новый состав заксобрания области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"Сегодня, 14 апреля, глава региона представил в региональный организационный комитет партии "Единая Россия" пакет документов для участия в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание области", - сообщили в региональном отделении партии.

Как отметил Кувшинников, главная задача сейчас - подготовить в режиме диалога с жителями предвыборную программу партии, которая будет сфокусирована на решении проблем простых людей. "Кандидаты, которые пройдут праймериз, будут нести личную ответственность за выполнение этих задач", - привела пресс-служба слова губернатора.

В этот же день документы для участия в процедуре предварительного голосования "Единой России" подали мэр Вологды Сергей Воропанов и мэр Череповца Вадим Германов. На сегодня в Вологодской области документы для участия в предварительном голосовании подали 136 человек. Первым это сделал председатель заксобрания области, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Луценко. Документы подал и сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев.

Прием документов от кандидатов на предварительное голосование продолжится до 29 апреля, а сама процедура голосования продлится с 24 по 30 мая по наиболее открытой и конкурентной модели. Для жителей Вологодской области голосование пройдет только в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал госуслуг. В ходе процедуры избиратели определят кандидатов от "Единой России" на участие в выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Вологодской области, которые состоятся в единый день голосования - 19 сентября 2021 года.