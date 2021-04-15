Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Ливии и главой совмина Ливана

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг проведет переговоры с премьер-министром единого правительства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой, а также с председателем совета министров Ливана Саадом Харири.

По данным пресс-службы кабмина РФ, главы правительств России и Ливии обсудят актуальные вопросы российско-ливийского торгово-экономического сотрудничества, включая перспективы взаимодействия в энергетической, транспортной и сельскохозяйственной сферах.

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Менфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в Президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря нынешнего года.

Встреча с главой совмина Ливана

Как сообщала ранее пресс-служба правительства РФ, в этот же день Мишустин также проведет в Москве встречу с председателем совета министров Ливана Саадом Харири.

Спецпредставитель главы ливанского кабинета по связям с Россией Джордж Шаабан заявлял ТАСС, что переговоры Харири и Мишустина будут иметь большое значение для двустороннего сотрудничества. Он отметил, что предстоящий рабочий визит Харири в Москву пройдет в исключительный для его страны момент. Ливан, по словам Шаабана, находится в крайне тяжелой ситуации и нуждается как в экономической помощи России, так и в ее политической поддержке.

Ливан, как отметил спецпредставитель, "с трудом переживает трагические последствия взрыва в морском порту Бейрута 4 августа [2020 года], который повлек за собой гибель граждан и сильные разрушения". На этом фоне, по словам Шаабана, продолжается политический кризис, начавшийся 17 октября 2019 года после массовых демонстраций протеста.

Как подчеркнул спецпредставитель, более пяти месяцев прошло с тех пор, как на Харири, который является лидером общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль", были возложены полномочия по формированию нового правительства, однако "до сих пор определенные силы тормозят данный процесс, нарушая при этом положения конституции".

Шаабан указал, что Харири "привержен курсу своего покойного отца - экс-премьера Рафика Харири, установившего доверительные отношения с российским руководством", и поэтому не без оснований рассчитывает на содействие Москвы в улаживании политических разногласий. При этом Москва, напомнил он, традиционно поддерживает контакты со всеми ливанскими политическими силами.

Шаабан рассказал, что его страна нуждается в реконструкции многих секторов экономики, и поэтому Харири использует визит в Москву для привлечения российских компаний к будущим проектам по развитию энергетики, транспортной сети, освоению природных богатств. Кроме того, на переговорах будет обсуждаться "содействие России в борьбе с коронавирусом, учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в медицинской сфере Ливана". В частности, страна предполагает "зарезервировать и затем закупить партию российского препарата "Спутник V", который пользуется большим спросом в Ливане, где проводится вакцинация населения".