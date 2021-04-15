Матвиенко: пандемия коронавируса усложнила задачу противодействия терроризму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Международный терроризм остается одной из главных проблем в сфере безопасности, пандемия коронавируса еще больше усложнила задачу противодействия этой глобальной угрозе. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной парламентской конференции, посвященной глобальным вызовам и угрозам в условиях пандемии, которая проходит на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Международный терроризм, к сожалению, остается сегодня одной из основных проблем в сфере обеспечения безопасности. Разразившаяся год назад эпидемия коронавирусной инфекции стала новым фактором, еще более усложнившим задачу противодействия террористической угрозе", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что в существующих непростых условиях особенно актуальной становится задача всестороннего укрепления международных механизмов сотрудничества, повышения их эффективности, а также совершенствования законодательного обеспечения безопасности в глобальном масштабе.