В России в 2022 году пройдет совещание спикеров парламентов по борьбе с терроризмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Пятое совещание спикеров парламентов разных стран мира по противодействию терроризму пройдет в России в 2022 году. Об этом сообщил в четверг первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

"Российские парламентарии при участии [парламентариев из] Китая, Пакистана, Афганистана, Ирана, Турции, а теперь и Ирака продолжают развивать и свои специализированные площадки для диалога [по борьбе с терроризмом]. Уже пятое совещание спикеров парламентов по противодействию терроризму состоится в 2022 году, и оно пройдет в России", - сказал Мельников на международной парламентской конференции, посвященной глобальным вызовам и угрозам в условиях пандемии COVID-19, которая проходит на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Первый вице-спикер Госдумы предложил всем странам, еще не участвующим в этом антитеррористическом парламентском форуме, особенно партнерам РФ по СНГ, присоединиться к нему. "Тем более что наши оценки ситуации в районе Ближнего Востока во многом совпадают", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, в России выстроена эффективная модель взаимодействия органов власти для профилактики терроризма и экстремизма. "Обе палаты парламента и силовые структуры вместе работают под эгидой Национального антитеррористического комитета. Это обеспечивает не только глубокую проработку подходов, учет разных мнений, но и, главное в нынешних условиях, оперативность реагирования на новые вызовы и угрозы", - указал Мельников.

Он также подчеркнул, что сегодня все острее в повестку врывается вопрос о мерах противодействия биологическому терроризму. "Это страшная трансграничная угроза. Необходимо сообща обеспечить прозрачность и безопасность всех непонятных объектов и лабораторий. Мы не имеем право опаздывать. Крайне важно деполитизировать противодействие угрозам", - сказал первый вице-спикер Госдумы.