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Патрушев обсудил с премьером Ливии развитие диалога спецслужб двух стран

Стороны отметили, что основное внимание необходимо уделить борьбе с террористическими группировками, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с главой Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совбеза.

"Рассмотрен ряд вопросов российско-ливийского сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на важность развития диалога по линии специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении. В ходе встречи было отмечено, что в рамках такого взаимодействия "основное внимание необходимо уделить борьбе с террористическими группировками и предотвращению их укоренения на ливийской территории", сообщили в пресс-службе.

Дбейба находится с визитом в Москве. Он провел в четверг телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияЛивияДбейба, Абдель Хамид
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