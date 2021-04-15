Патрушев обсудил с премьером Ливии развитие диалога спецслужб двух стран

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с главой Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совбеза.

"Рассмотрен ряд вопросов российско-ливийского сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на важность развития диалога по линии специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении. В ходе встречи было отмечено, что в рамках такого взаимодействия "основное внимание необходимо уделить борьбе с террористическими группировками и предотвращению их укоренения на ливийской территории", сообщили в пресс-службе.

Дбейба находится с визитом в Москве. Он провел в четверг телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.