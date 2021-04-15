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Лавров 16 апреля проведет переговоры с председателем совета министров Ливана

Саад Харири находится с визитом в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири, который находится с визитом в Москве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как вы знаете, в Москве по приглашению председателя правительства Российской Федерации находится назначенный премьер-министр Ливанской Республики Саад Харири. Встреча главы российского внешнеполитического ведомства с этим видным ливанским политиком состоится 16 апреля", - сказала дипломат.

Захарова сообщила, что стороны в ходе беседы, как ожидается, обсудят ситуацию в Ливане, где продолжается "непростой процесс формирования нового кабинета министров", а также другие актуальные проблемы ближневосточного региона. "Будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития двустороннего российско-ливанского взаимодействия", - добавила дипломат.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЛиванРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаХарири, Саад
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