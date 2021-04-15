МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 апреля проведет переговоры в Москве с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 апреля в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов. Он посетит нашу страну с официальным визитом", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Мексика - важный партнер России, сотрудничество с которым традиционно опирается на взаимное уважение и равный учет интересов друг друга. "Предстоящая встреча руководителей внешнеполитических ведомств - это свидетельство поступательного развития многопланового политического диалога между двумя странами", - указала она.

Дипломат добавила, что главы МИД обсудят широкий круг двусторонней повестки дня, включая перспективы наращивания и диверсификации торгово-экономических связей, а также углубление культурно-гуманитарного сотрудничества. Министры иностранных дел России и Мексики также уделят особое внимание вопросам борьбы с распространением коронавируса, сообщила Захарова.

"Предусмотрен и обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, включая взаимодействие стран в ООН, в том числе в Совете Безопасности, а также в рамках Группы двадцати и АТЭС, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Будут затронуты вопросы углубления диалога России с сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна".