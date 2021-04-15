В МИД России предупредили планирующих поездки за рубеж россиян о больших рисках

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Любые зарубежные поездки с учетом нестабильной эпидемической обстановки в мире в данный период сопряжены с большими рисками. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны хотели бы отметить, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествия, особенно в туристических целях. Любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками", - сказала она.

"Следует принимать во внимание все факторы и возможные сценарии развития событий при невозможности отменить или отложить подобный выезд", - подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, четыре недели подряд отмечается неуклонный рост мировой статистики заражений и смертности. "В странах, а это касается и тех, которые традиционно являются туристическими направлениями, четко прослеживается зависимость между распространением новых вариаций коронавируса и непосредственным всплеском заболеваемости", - добавила она.

"Мы призываем следить за информацией нашего оперативного штаба, соответствующих ведомств - это и Ростуризм, Роспотребнадзор, Росавиация", - указала дипломат.

Захарова также сообщила, что предыдущие рекомендации министерства остаются актуальными.