Путин сообщил, что в послании парламенту коснется проблем социальной сферы

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен использовать в послании Федеральному собранию предложения по улучшению работы социальной сферы.

"Хочу вас поблагодарить за работу, которая проведена, обязательно использую это в послании", - обратился глава государства к участникам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), подводя итоги совещания, посвященного реализации Национальной социальной инициативы. Путин также обещал, что после доработки будет сформулирован перечень поручений по итогам нынешнего заседания, "чтобы были определенные ориентиры для достижения тех целей, которые перед собой ставим".

Путин сравнил выполнение Национальной социальной инициативы и Национальной предпринимательской инициативы. Он обратил внимание на то, что для выработки подходов по улучшению деловой среды представители АСИ "вместе с представителями предпринимательского сообщества ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель". "По сути, это ни что иное, как контрольная закупка, как говорили раньше в правоохранительных органах, в ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности), на самом деле это то же самое", - объяснил Путин.

На его взгляд, проблем в социальной сфере больше, чем у предпринимателей. "Конечно, лично к каждому не нужно ножками ходить, смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад, либо как идет соответствующая процедура в поликлинике, но это не мешает сделать это вашим доверенным лицам, для ваших подчиненных это будет полезно", - обратился Путин к представителям АСИ и региональным руководителям.

"Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны. Посмотрите сами, что там происходит - в жизни реальной, на земле, пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе современными, включая искусственный интеллект", - посоветовал президент. На его взгляд "нужна совершенно конкретная работа, в том числе с людьми, чтобы получить ответ, обратную реакцию". Путин уверен, что для этого нужна не только работа с людьми, но и с общественными организациями, включая Общероссийский народный фронт.