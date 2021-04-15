В МИД РФ надеются, что итоги референдума в Киргизии помогут стабильному развитию страны

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что результаты референдума в Киргизии о внесении поправок в конституцию позволят стране стабильно развиваться. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международные наблюдатели отмечают, что голосование было открытым, свободным, легитимным, - сказала она. - Мы рассчитываем на то, что результаты волеизъявления киргизского народа будут способствовать обеспечению внутренней стабильности, развитию республики при верховенстве закона и поступательному росту ее экономики".

Говоря о призыве Евросоюза к киргизским властям обратить внимание на нарушения, зафиксированные во время голосования, Захарова подчеркнула, что об объективности оценок ЕС электоральных процессов в мире "говорить не приходится".

"Если бы их оценка, например, электоральных процессов и системы проведения выборов на разных уровнях в США была бы объективной, наверное, стоило бы обращать внимание на их комментарии электоральных процессов в других странах, - добавила дипломат. - [ЕС] нужно наработать опыт и авторитет в сфере объективности. Отсюда начнется дорога к доверию к подобным комментариям".

О референдуме в Киргизии

11 апреля в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Участие в нем, по последним данным, приняли чуть более 37% граждан, около 79% из которых одобрили изменения основного закона.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели.

Одновременно с референдумом в Киргизии состоялись выборы депутатов 420 городских и сельских кенешей (советов).