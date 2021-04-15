Захарова: заявление Дании о выводе войск СССР с Борнхольма искажает историческую правду

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сообщение Министерства обороны Дании в социальных сетях об "обретении свободы" после вывода советских войск в 1946 году с острова Борнхольм является примером сознательного извращения датскими властями исторической правды о Второй мировой войне. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с 75-летней годовщиной вывода советских войск с Борнхольма, Министерство обороны Дании разместило в социальных сетях сообщение, в котором заявило, что Королевство [Дания] обрело свободу лишь после того, как в 1946 году они [войска 2-го Белорусского фронта] покинули остров. Подобные заявления - пример просто сознательного извращения исторической правды", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что подобными заявлениями датские власти последовательно продвигают антироссийские подходы в контексте сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. "Особенно цинично эти подтасовки выглядят в год 80-летия нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Нельзя подобным образом манипулировать историческими фактами", - сказала она. Дипломат добавила, что подобное искажение фактов происходит от попыток Копенгагена переписать историю, вычеркнуть из нее неподходящие в условиях нынешней политической конъюнктуры страницы.

Захарова также указала на вышедший 6 апреля в эфире норвежского государственного телеканала документальный фильм "Фронтовики", созданный при поддержке министерства культуры и министерства обороны Норвегии. "Прикрываясь некой полезностью неангажированного обмена мнениями, авторы фильма перевернули все, просто извратили и превратили военных преступников и добровольных пособников нацистов в наивных жертв гитлеровской пропаганды и патриотов, противостоящих экспансии большевизма", - сказала Захарова, отметив, что в фильме отсутствуют эпизоды раскаяния со стороны норвежских легионеров, а об их причастности к гитлеровским зверствам умалчивается.

9 мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского во взаимодействии с силами Балтийского флота под командованием адмирала Трибуца освободили от немецкой оккупации датский остров Борнхольм (Балтийское море). Советские войска покинули Борнхольм 5 апреля 1946 года после передачи острова Дании. В 1945 году остров использовался немецким военным командованием в качестве перевалочной базы при эвакуации войск из Курляндского котла, Данцигской бухты и Восточной Пруссии.