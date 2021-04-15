Лукашевич возложил на США и НАТО ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе

ВЕНА, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и НАТО несут ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе из-за их отказа повлиять на Киев. Об этом заявил в четверг государствам - участникам ОБСЕ постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

"По имеющейся информации, за последние дни на Украину прибыли не менее пяти военно-транспортных самолетов США. Подогревая воинственные устремления "горячих голов" в Киеве, США и НАТО ничего не делают для того, чтобы призвать украинские власти выполнить то, что в своей резолюции 2202 одобрил Совет Безопасности ООН. Тем самым несут прямую ответственность за ухудшение ситуации и дальнейшее насилие", - отметил российский постпред на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

По словам дипломата, серьезную обеспокоенность у России вызывают участившиеся маневры натовских подразделений вблизи Украины, "работа разного рода инструкторов и советников непосредственно на ее территории, а также поставки на Украину техники и вооружений, включая высокотехнологичное и разрушительное летальное оружие".