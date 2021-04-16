Мишустин прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии Головченко

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в пятницу с рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Как сообщала ранее пресс-служба кабмина РФ, главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства.

Это вторые с начала года переговоры премьеров. Предыдущие состоялись 26 января в Москве, на них обсуждались вопросы формирования общих энергетических рынков в рамках Союзного государства, роста объемов взаимной торговли и увеличения количества авиарейсов между странами.

В Минске Мишустин в последний раз был в сентябре 2020 года, тогда у него тоже прошли переговоры с Головченко и состоялась встреча с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко на минувшей неделе сообщал, что Минск рассчитывает в мае 2021 года завершить работу с Москвой по согласованию дорожных карт по интеграции. "На сегодняшний момент из 28 карт 21 карта согласована, осталось проработать буквально семь карт", - сказал он.

Созданная по инициативе президентов РФ и Белоруссии межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики. Затем были объединены три карты, касающиеся унификации налогового законодательства, а также две по таможенному регулированию. В конце сентября минувшего года Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили переговоры. В конце февраля Лукашенко заявил, что осталось доработать 6-7 интеграционных дорожных карт.