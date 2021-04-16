Лавров обсудил с премьером Ливана оказание помощи республике в борьбе с пандемией

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Ливана Саад Харири обсудили на встрече в пятницу перспективы активизации двустороннего сотрудничества и оказание республике дополнительной помощи в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

"Стороны рассмотрели состояние и перспективы активизации двустороннего российско-ливанского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе возможность оказания Ливану дополнительной помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что на встрече состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса "через создание дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил страны". "С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана. Подчеркивалась необходимость решения острых вопросов национальной повестки дня на основе взаимного согласия ведущих ливанских политических сил без иностранного вмешательства", - указали в министерстве.

Кроме того, стороны обсудили региональную тематику, включая вопрос содействия возвращению на родину сирийских беженцев, находящихся в Ливане.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Ливане с 3 января 2020 года по 16 апреля нынешнего года зафиксировано 504 800 заражения коронавирусом, 6 809 человек умерли.

Харири находится с визитом в Москве по приглашению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.