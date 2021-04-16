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Лавров заявил, что Россия отнеслась позитивно к идее саммита с США

Сейчас РФ изучает различные аспекты этой инициативы, отметил глава дипведомства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва позитивно относится к идее организовать российско-американский саммит, изучает различные аспекты. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Много разговоров про предложение [президента США] Джо Байдена организовать двусторонний саммит, - отметил глава МИД РФ. - Мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы".

Президент США в четверг заявил, что во время состоявшегося на этой неделе телефонного разговора предложил Путину провести очный саммит в Европе летом. Он выступил с утверждением, что стороны обсуждают данную возможность прямо сейчас.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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