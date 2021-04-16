Комиссия Думы передала прокуратуре данные об НПО, помогающих США с санкционными списками

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о неправительственных организациях, занимающихся составлением рекомендаций для включения в санкционные списки США россиян и российских юрлиц. Об этом сообщил в пятницу глава комиссии Василий Пискарев.

"В поле зрения комиссии находится ряд НПО, которые готовят рекомендации для государственных органов США и подбирают кандидатуры российских граждан и юридических лиц для включения в санкционные списки <...>. Материалы на НПО, которые, в том числе, учат российских граждан формировать заявки для введения санкций против своей страны, уже направлены в Генеральную прокуратуру РФ", - приводит слова депутата его пресс-служба.

По словам Пискарева, депутаты считают деструктивной и нежелательной на территории России такую деятельность "структур, подконтрольных Госдепу и другим госорганам США".

Депутат также выразил мнение, что Москва продемонстрировала "логичную и взвешенную реакцию" на новые антироссийские санкции.