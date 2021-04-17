Эксперт: Чехия показала солидарность с антироссийским курсом США, высылая дипломатов РФ

"Иначе как солидарностью с санкциями, которые были объявлены американской администрацией Джо Байдена, я это объяснить не могу. Можно только высказать сожаление, что Чехия решила показать свою солидарность с содержанием санкций США, подтверждая свое отношение к России в этом русле. Другой версии здесь нет", - сказал эксперт.

Он обратил внимание, что Польша накануне объявила персонами нон грата дипломатов РФ, руководствуясь теми же соображениями. По словам Белова, за всеми этими инцидентами стоит стремление Вашингтона подкрепить свой антироссийский курс согласованными действиями "коллективного Запада". Так, он провел аналогию с событиями 2018 года, когда США попытались инициировать схожую кампанию западных государств по теме отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"США одновременно со своими санкциями приставили лакмусовую бумажку с точки зрения проамерикански настроенных членов Евросоюза. Сейчас это, понятно, Польша и Чехия, которые готовы на уровне своих отдельных государств ввести дополнительные санкции. Брюссель этого не делает. Мы видим, что, несмотря на сложную ситуацию с минским процессом, Франция и Германия этого не делают", - отметил собеседник агентства.

В субботу на экстренной пресс-конференции в Праге, где и было объявлено о высылке российских дипломатов, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году. "Если немножко юродствовать и цинично заявлять, то чехам, наверное, надо было бы следовать в русле обвинений США, а не придумывать какие-то прочие вещи", - прокомментировал эту информацию Белов. Он добавил, что вызывает удивление стремление чешской стороны "припомнить некие вещи, которые происходили семь лет назад".

Таким образом, Чехия выбрала необычный повод для подобного шага против России. Как заметил Белов, куда логичнее смотрелись бы обвинения Праги в адрес Москвы в кибератаках, как это сделали США. "Наверное, чехи решили показать, что они более информированы, чем их американские партнеры", - заключил аналитик.

Прага высылает российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по данным чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как они сказали, причастны "офицеры российской военной разведки".