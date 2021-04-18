Посол РФ заявил, что Лондон решил считать Москву противником еще до инцидента в Солсбери

"У меня порой складывается впечатление, что британские власти какое-то время назад, еще до инцидента со Скрипалями, решили, что с Россией у Великобритании в ближайшие годы будут враждебные отношения, что Россия - не друг и не партнер, а противник. С этого момента британское правительство пытается набрать достаточно доказательств того, что это так, но это противоречит интересам народов двух стран. Мы не считаем Великобританию угрозой - ни серьезной, ни какой-либо еще, и будем готовы вернуться к нормализации и сделать необходимые для этого шаги, поскольку это соответствует интересам бизнеса, культуры и нормальных обменов между государствами", - отметил посол, полная запись интервью которого была распространена российским диппредставительством.

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство Великобритании решило считать Россию противником, а не партнером королевства задолго до инцидента в Солсбери. Такое предположение высказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью, показанном в воскресной программе вещательной корпорации BBC "Шоу Эндрю Марра".

Келин с сожалением отметил, что за без малого полтора года, прошедшие с момента его назначения послом, отношения между странами, вопреки его первоначальным ожиданиям, лишь ухудшились. Британские власти по-прежнему "никак не реагируют" на все предложения России о сотрудничестве в расследовании инцидента в Солсбери и все более открыто говорят об угрозе, которую для королевства якобы представляет Россия.

"Оборонные расходы НАТО в 27 раз больше российских, так что тут даже нельзя сравнивать, кто для кого представляет угрозу. Вы можете представлять себе любые угрозы и то же самое можем делать мы, но это не тот подход, который нужен. Необходимо обсуждать такие вопросы, но здесь в МИД [Великобритании] у меня не было ни одного серьезного разговора об оценке угроз", - сказал он.

"Россия - большая страна и по территории, и по нашему растущему ВВП, но мы не можем оказывать давление на США, Европу, Канаду, Японию и весь Запад. Мы просто преследуем наши интересы, обеспечиваем свой суверенитет и добиваемся нормального экономического развития", - добавил он, отвечая на вопрос Марра о том, какие цели преследует Москва, когда "постоянно давит" на страны Запада.

Отношения с США

Касаясь темы обострения американо-российских отношений, Келин отметил, что в США не прислушивались к сигналам Москвы, выражавшей желание выстраивать конструктивные и стабильные отношения с Вашингтоном, и вместо этого продолжают предпринимать шаги, направленные на их ухудшение.

"Это продукт прежней политики, давно ожидаемые санкции, которые, конечно, не улучшают отношения", - сказал посол, добавив, что сейчас США не используют даже остающиеся открытыми каналы для обсуждения террористических и киберугроз. По словам Келина, утверждения о том, что российские спецслужбы стоят за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds, вызывают улыбку у экспертов. Как добавил посол, все это заставляет думать, что Россию снова решили "сделать крайней", раздув при этом "рассчитанный на СМИ" скандал.

По словам Келина, Москва пока обдумывает предложение президента США Джо Байдена о проведении саммита с российским лидером Владимиром Путиным. По словам посла, такой саммит должен прежде всего "стать результативным".

"Саммит - это всегда хорошо, однако он должен быть индикатором определенных достижений. В настоящий момент мы должны проанализировать то, какие шаги были предприняты [американской] администрацией, которая объявляет, что хотела бы иметь хорошие отношения [с РФ], в то же время вводя санкции", - сказал он.

Дежурные обвинения

Посол отверг утверждения о якобы предпринимаемых РФ попытках вмешательства в демократические процессы в других странах, включая референдум 2014 года о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. По его словам, "Соединенное Королевство, страны Запада и США продолжают вмешиваться в выборы в России, Белоруссии и других странах всеми доступными способами", и предстоящие сентябрьские выборы в Государственную думу РФ также станут целью очередной западной кампании.

Он также отмел предположения о том, что Россия готовит вторжение на территорию Украины, сосредотачивая силы вблизи украинской границы. Дипломат подчеркнул, что речь идет об учениях, проходящих на российской территории, и в этой ситуации, перемещая свои силы внутри страны, Москва не обязана ни перед кем отчитываться о том, "как и зачем это делается". Он также подчеркнул приверженность Москвы выполнению минских соглашений. Посол не считает, что ситуация сейчас близка к возобновлению войны на территории Украины, однако он обратил внимание на то, что РФ стремится "получить гарантии, что люди там [в Донбассе] не окажутся жертвами резни".

Отвечая на вопросы о ситуации с Алексеем Навальным, посол заверил, что тот "получает необходимую медицинскую помощь" и не является жертвой политического преследования. Он также допустил возможность его досрочного освобождения при "нормальном поведении" по решению суда согласно установленной процедуре.