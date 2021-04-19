В Думе одобрили ко II чтению законопроект о сроке обжалования в судах решений избиркомов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.

Согласно действующим нормам, обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата можно не только в суде, но и обратившись в вышестоящий избирком. Однако срок оспаривания исчисляется со дня вынесения первоначального решения. Как отмечали авторы инициативы, такие нормы приводят к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту. На это также указано в постановлении Конституционного суда РФ от 24 марта 2020 года.

В связи с этим законопроект предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства РФ положением, согласно которому в случае обжалования решения избирательной комиссии или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения.

Также правительство предлагает сократить до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии. Рассмотреть такую жалобу, согласно законопроекту, нужно будет в течение семи дней (сейчас - 10 дней). Аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы.

Ко второму чтению профильный комитет одобрил несколько поправок и уточнил ряд норм законопроекта. В частности, депутаты предлагают установить, что решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или списка кандидатов не может быть отменено судом из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не известила кандидатов о них. Согласно поправке, речь идет о нарушениях, которые "являлись очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент представления документов в избирательную комиссию". При этом депутаты уточнили, что под очевидными нарушениями понимаются те, выявить которые можно без проведения проверки представленных сведений.