Слуцкий призвал страны ПАСЕ пресекать нарушение конвенции о защите нацменьшинств

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на серьезные нарушения Рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств со стороны Украины и Латвии и призвал решительно пресекать подобные нарушения. Об этом он заявил в ходе дебатов по резолюции о защите нацменьшинств в Европе.

"Призываю всех как можно более серьезно заниматься этой проблемой. У нас в истории Европы уже была ситуация, когда искореняли еврейское население. И это привело ко Второй мировой войне. Вспомните, сколько миллионов человек погибли. Мы должны в корне пресекать нарушения Рамочной конвенции национальных языков и языков меньшинств", - сказал он.

Российский парламентарий напомнил, что в Латвии действуют серьезные ограничения по части использования языков нацменьшинств, в том числе русского. Особенно в сфере образования, где, по закону, ученики должны изучать 60% предметов в школе на латышском языке, даже в районах, где 100% жителей общаются на русском. Говоря об Украине, он подчеркнул, что в 2019 году Венецианская комиссия СЕ приняла заключение по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, признав, что документ противоречит целому ряду международных договоров, участником которых является Украина, а также конституции этой страны, одно из положений которой обязывает гарантировать свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. "Комиссия также отметила дискриминационный подход к русскому языку по сравнению с другими языками в законе об образовании.

"Хотел бы поддержать смелое выступление Бориса Цилевича (Латвия - прим. ТАСС) и Олега Волошина (Украина - прим. ТАСС), - добавил Слуцкий. - Законы Украины, как отметил Волошин, направлены на последовательное устранение языков нацменьшинств".

Во время дебатов Цилевич заявил, что во многих странах, включая Латвию, происходит ограничение употребления языков нацменьшинств, и подчеркнул, что сохранение культуры нацменьшинств возможно лишь при соблюдении прав их представителей, а не путем ассимиляции. В свою очередь Волошин подчеркнул, что в его стране наблюдаются проявления националистической идеологии и пожаловался, что, хотя русский язык является рабочим языком ПАСЕ в Страсбурге, в Киеве он не может выступать на нем в стенах Верховной Рады, а когда пытается это делать, его лишают слова.

В то же время коллега Волошина Марина Бардина заявила, что она тоже говорит на русском, но ее права никто не ущемляет. Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что попытки защищать права нацменьшинств на использование своего языка со стороны "некоторых государств" являются вмешательством в дела Украины. Еще один украинский парламентарий, Юлия Овчинникова, призвала не позволять манипулировать этой темой, чтобы превратить ее в инструмент гибридной войны.