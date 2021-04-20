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Дамс принял приглашение на участие ПАСЕ в наблюдении за выборами в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что председатель ПАСЕ также согласился с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина принял его приглашение на участие ассамблеи в наблюдении за думскими выборами в сентябре. О содержании письма сам Володин сообщил журналистам.

"Хендрик Дамс заявил о готовности ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу", - сказал спикер.

Кроме этого, продолжил Володин, Дамс, как и в ходе их прошедшей встречи, согласился "с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан".

Встреча Володина и Дамса состоялась 15 марта в ходе визита председателя ПАСЕ в Россию. Политики тогда обсудили возможное присутствие наблюдателей от ассамблеи на выборах и борьбу с пандемией коронавируса, включая продвижение российских вакцин на европейский рынок.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияДамс, Хендрик
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