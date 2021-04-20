Володин предложил ввести для помощников депутатов запрет на иностранное гражданство и ВНЖ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в законодательство поправки, запрещающие помощникам депутатов, в том числе работающим на общественных началах, иметь иностранное гражданство и вид на жительство (ВНЖ). Об этом он заявил во время рассмотрения Госдумой во вторник пакета законопроектов о введении запрета для государственных и муниципальных служащих на наличие не только иностранного гражданства, но и ВНЖ.

"Нам правильно будет внести изменения в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации, я обращаюсь к профильному комитету: давайте мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесем такие поправки, которые введут запрет для помощников депутатов - как штатных, так и на общественных началах. <...> Давайте мы хотя бы действие закона, который принимается в отношении госслужащих и муниципальных служащих, распространим на наших помощников", - сказал спикер.