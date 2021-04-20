Госдума дает право крымчанам быть госслужащими при наличии гражданства Украины

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по независящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины.

Его авторами выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Действующей редакцией Конституции РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Кроме того, во вторник Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект, предусматривающий такие ограничения для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей.

Между тем для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства.

Как пояснил ранее журналистам Крашенинников, предлагается внести изменения в закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", установив, что "гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности". Иными словами, крымчане смогут занимать такие должности, даже если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины.

Законом установлено, что крымчане, признанные российскими гражданами в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами РФ без иностранного гражданства.