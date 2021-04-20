Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени наградить Ракову Анастасию Владимировну - заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития", - говорится в документе.

Уточняется, что заммэра удостоена награды за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени наградили президента Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Президент РФ также наградил орденом Дружбы директора федерального казенного учреждения "Российский государственный военный архив" Владимира Тарасова. Он удостоен награды за заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу.