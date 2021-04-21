ЦИК переназначил Сокольчука главой Федерального центра информатизации при комиссии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Центризбирком на заседании в среду согласовал переназначение Александра Сокольчука руководителем Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК.

"ЦИК РФ постановляет согласовать назначение Сокольчука Александра Юрьевича на должность руководителя федерального государственного казенного учреждения "Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ", - говорится в постановлении комиссии.

Сокольчук возглавил ФЦИ при ЦИК в конце сентября 2020 года после того, как бывший руководитель центра Михаил Попов написал заявление об уходе со своей должности.