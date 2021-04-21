Члена бюро партии "Яблоко" Гончарова задержали в Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве члена бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова, его доставили в ОВД "Кунцево". Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Полиция задержала члена федерального бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова и 16 волонтеров его избирательного штаба. Всех их доставили в ОВД "Кунцево", - проинформировал он.

"Насколько мы понимаем, их обвиняют в намерении участвовать в митинге, хотя, насколько я знаю, Гончаров участвовать в акции не собирался, он курирует нашу горячую линию помощи задержанным", - уточнил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что "всех задержанных быстро отпустят, потому что нет никаких оснований для их задержания". "Если этого не случится, то партия окажет юридическую помощь Гончарову и его волонтерам", - добавил Яковлев.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД также предупредили, что правонарушители будут задержаны.