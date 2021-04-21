Захарова заявила, что США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вашингтон сознательно не упоминает о своих планах по развертыванию новых ядерных вооружений. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с обнародованным Госдепом США докладом "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения".

"Замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений", - отметила она.

Безосновательные претензии

Как указала Захарова, претензии США к России по контролю над вооружениями не имеют под собой реальных оснований и служат прикрытием для деструктивных действий самого Вашингтона. В МИД РФ назвали циничным подход Госдепартамента США к проблематике нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

"Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер "президентских инициатив" 1991-92 годов, - говорится в комментарии.

ДОН и ДСНВ

На Смоленской площади обратили внимание на "шаблонные обвинения" в адрес России в нарушении Договора по открытому небу (ДОН), предназначенные "исключительно для прикрытия собственных деструктивных действий" в отношении соглашения. "На все претензии мы давали исчерпывающие ответы, комментировать их, когда США вышли из ДОН, считаем излишним", - добавили в российском дипведомстве.

Недоумение российской стороны вызывают также "пассажи из доклада" о "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания.

В дипведомстве указали на общее отсутствие в документе какой-либо убедительной доказательной базы. "Тиражирование откровенно ложных обвинений и замалчивание проблем с соблюдением собственно Вашингтоном положений договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения относят его к категории информационного шума", - подчеркнула Захарова.