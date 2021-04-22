Кабмин обсудит упрощение получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит ряд законопроектов, в том числе об упрощении получения вида на жительство для иностранных инвесторов, о либерализации производства беспилотников и о формировании правовой базы реформы институтов развития. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, одним из включенных в повестку документов предусмотрены поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". "Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и соответствующему критериям, установленным правительством РФ, а также членам его семьи получить вид на жительство в Российской Федерации в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание", - говорится в материалах к заседанию.

В случае одобрения законопроекта правительством, он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Реформа институтов развития

Правительство рассмотрит также проект поправок в отдельные законодательные акты в части реформирования институтов развития в России. "Законопроект направлен на формирование нормативной базы для обеспечения координации деятельности институтов развития со стороны ВЭБ.РФ", - говорится в материалах кабмина.

Реформу институтов развития премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 23 ноября прошлого года. Часть институтов было решено передать в состав ВЭБ.РФ, другие - объединить в более крупные структуры, а некоторые - ликвидировать, распределив их функции между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.

Беспилотная авиация и другие поправки

Еще один пункт повестки заседания касается документа, вносящего изменения в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".

"Законопроект предусматривает исключение деятельности по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 кг и менее, из перечня видов деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии <…>", - говорится в материалах к заседанию правительства.

Также правительство обсудит законопроект, направленный на сокращение административных барьеров в сфере международной торговли "в случаях продажи резидентами за наличную валюту выставочных образцов ювелирной продукции в целях более активного ее продвижения и наращивания экспортного потенциала российского ювелирного производства".

Еще один пункт повестки - поправки в закон о национальной платежной системе. "Законопроект направлен на установление максимально сокращенного срока осуществления перевода денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России, за исключением перевода электронных денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

Ведомственные изменения

В повестку заседания включены также проекты актов, касающиеся нескольких ведомств.

Так, планируется привести положение о Министерстве финансов РФ в соответствие с нынешними полномочиями ведомства в сфере государственного регулирования аудиторской деятельности. Еще один проект постановления, в частности, предусматривает утверждение нового положения о Федеральной таможенной службе России.

Кроме того, планируется уточнить полномочия Минпромторга по установлению порядка разработки проектов национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации.