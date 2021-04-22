Госдума рассмотрит кандидатуру Москальковой на пост уполномоченного по правам человека

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит доклад уполномоченного по правам человека в РФ и переназначение Татьяны Москальковой на этот пост, а также рассмотрит во втором чтении проект, уточняющий в том числе правила проведения агитации при многодневном голосовании.

Депутаты обсудят вопрос о переназначении Татьяны Москальковой на пост Уполномоченного по правам человека в РФ еще на пять лет. Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля внес президент РФ Владимир Путин. Ее единственным конкурентом является первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР. Обе кандидатуры соответствуют требованиям для лиц, претендующих на должность уполномоченного, решил профильный комитет нижней палаты.

Ранее кандидатура Москальковой была поддержана фракцией "Единая Россия", имеющей конституционное большинство в Думе. Согласно закону, омбудсмен назначается Госдумой сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.

Агитация при многодневном голосовании

Дума также планирует обсудить во втором чтении законопроект, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. В ходе рассмотрения инициативы профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил несколько поправок, которые касаются проведения правил проведения предвыборной агитации.

Так, в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд такая агитация должна быть завершена "в ноль часов по местному времени первого дня голосования". Изменения предлагается прописать в законах об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы. При этом уточняется, что проведение предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума в дни голосования запрещается.

Госдума также планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Документом предусмотрено внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости", направленных на закрепление возможности внесения в ЕГРН "сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал расширить данные положения, уточнив, что в ЕГРН также будут включаться сведения о признании непригодным для проживания жилого помещения, причем как всего жилого дома, так и его отдельных частей, квартиры, ее части или отдельной комнаты.

Окончательную повестку пленарного заседания определит Совет Думы, его заседание состоится утром.