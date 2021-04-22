Захарова заявила, что Евросоюз сам инициирует разрушение отношений с Россией

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Многовекторный процесс разрушения отношений между Россией и европейскими странами инициируется самим Евросоюзом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Я хотела бы подчеркнуть, что разрушение отношений происходит не с нашей стороны. Как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере коллективного Брюсселя, это разрушение происходит с их стороны. Где-то это подтачивание и размывание основ, где-то это просто настоящая подрывная работа, то есть идет многовекторное разрушение отношений", - указала она.

Захарова отметила, что со стороны ЕС не прекращаются безосновательные обвинения в адрес России, так, например, вчера глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран членов ЕС высказал протест деятельности российских спецслужб. "Мы постоянно комментировали подобные заявления и по частным случаям, и глобально, называли их чушью, безосновательными заявлениями. Хочется задать вопрос: когда мы услышим от руководителя евродипломатии подробный отчет о деятельности спецслужб стран членов ЕС", - продолжила дипломат.

По словам Захаровой, ЕС необходимо прежде всего сконцентрироваться на решении собственных проблем, а не следить за деятельностью РФ. "Сконцентрируйтесь на решении внутренних проблем, и как только вы [ЕС] оправитесь от нанесенного пандемией удара, к которому никто не был, как оказалось, готов, тогда мы начнем слушать советы в наш адрес, а пока страны ЕС ничего не могут предъявить России в качестве позитивного опыта для подобных нравоучений", - заключила она.