Песков считает, что ситуация с покушением на Лукашенко не повлияет на интеграцию стран

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что ситуация с подготовкой убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и дальнейшего государственного переворота могут повлиять на ход интеграции республики с Россией.

"Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи", - заявил представитель Кремля журналистам в четверг, отвечая на вопросы, может ли ситуация в Белоруссии повлиять на темпы интеграции Москвы и Минска, а также нужно ли двум странам сближение, чтобы избежать повторения подобных угроз.

Как считает Песков, "интеграционные процессы в рамках Союзного государства - это одно, а внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела двух стран [РФ и Белоруссии] - это совсем другая реальность". "Это та реальность, с которой нам жить еще долго, - констатировал пресс-секретарь президента. - И к этому нужно привыкать".

При этом сотрудничество и совместное противодействие внешним угрозам "очень важны и в интересах народов двух стран", уверен представитель Кремля.

Ситуация в Белоруссии

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, переворот был намечен на июнь или июль текущего года.

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Белоруссии Зенковича и гражданина Белоруссии Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.