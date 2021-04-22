Дума поддержала поправку об отмене дня тишины при многодневном голосовании

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправку, которая фактически отменяет день тишины перед выборами, если голосование проводится в течение нескольких дней подряд. Согласно поправке, предвыборная агитация в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

В законопроекте при этом уточняется, что проведение предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.

Поправку внесла группа депутатов ко второму чтению законопроекта, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Изменения предлагается прописать в законах об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы.

Как отметил в беседе с ТАСС в понедельник зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, принятие этой поправки целесообразно, она даст кандидатам дополнительное время на работу с избирателями перед выборами. По его словам, если при многодневном голосовании оставить день тишины, когда за сутки до первого дня голосования запрещается любая агитация, это будет "ущемлять интересы кандидатов и избирателей".