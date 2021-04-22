Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Германией по поставкам вакцин

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром федеральной земли Саксония (Германия) Михаэлем Кречмером, находящимся с рабочим визитом в Москве в связи с участием в мероприятиях Года Германии в России. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении по итогам беседы. - Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин".

"Обсуждались перспективы развития российско-германских отношений, важную роль в которых играют межрегиональные связи", - добавили в Кремле. "По просьбе Михаэля Кречмера президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса, - отметили в пресс-службе главы государства. - Была также затронута ситуация вокруг [осужденного в РФ] Алексея Навального".

Ранее в четверг Кречмер сообщил о планах ФРГ приобрести в общей сложности до 30 млн доз российской антиковидной вакцины "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. По его данным, закупка препарата может состояться в июне, июле и августе. "Мы хотим купить трижды по 10 млн доз "Спутника V" в июне, июле и августе", - приводит слова Кречмера агентство Reuters. "Необходимым условием является одобрение Европейским агентством лекарственных средств", - добавил он, уточнив, что Саксония в таком случае может получить от 500 тыс. доз вакцины.