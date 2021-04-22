Захарова заявила, что Москва призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия призывает киевские власти немедленно прекратить военную эскалацию в Донбассе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер", - сказала она.

Дипломат отметила, что Киев прилагает все усилия, чтобы уклониться от прямого взаимодействия с Донецком и Луганском. Захарова обратила внимание на то, что 19 апреля безрезультатно завершилась видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки". Как указала официальный представитель МИД РФ, Москва подготовила к встрече конкретные предложения по обеспечению тишины в зоне вооруженного конфликта, но "все они были подвергнуты обструкции со стороны киевских властей", с которыми солидаризировались ФРГ и Франция. "Вместо конкретных решений они предложили безадресный проект заявления о приверженности режиму прекращения огня", - отметила она.

Захарова также заявила, что украинские власти создают напряженную обстановку в Донбассе для продвижения процесса по членству страны в НАТО.

"Активизация усилий Киева, которую мы все наблюдаем, связана с приближающимся саммитом НАТО. Как мы это считываем, Украина на этом саммите планирует получить план действий по членству в альянсе. Среди членов блока <...> далеко не все это поддерживают. Руководство Украины, политические деятели, дипломаты практически в ультимативном порядке требуют от стран НАТО согласиться на предоставление такого плана", - сказала она.

"Под получение этого плана действий, под членство подстроено обострение Киевом напряженности на линии соприкосновения в Донбассе", - добавила Захарова. Москва считает подобные устремления Киева ошибочными, они не будут способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины, подчеркнула дипломат.

С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев обвинил республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.