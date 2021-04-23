Совет Федерации одобрил закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который предусматривает отмену дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании и позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.

Закон устанавливает, что предвыборная агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. При этом уточняется, что проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается. Таким образом документ фактически отменяет день тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Закон устанавливает, что в случае обжалования решения избирательной комиссии или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения.

По действующему законодательству обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата можно не только в суде, но и в вышестоящем избиркоме. Между тем срок оспаривания исчисляется со дня вынесения первоначального решения, что приводит к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту. На это указал Конституционный суд РФ в постановлении от 24 марта 2020 года.

Кроме того, документ сокращает до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии. Рассмотреть такую жалобу, согласно закону, нужно будет в течение семи дней (сейчас 10 дней). Аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы.

Также решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или списка кандидатов суд не сможет отменить из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не известила кандидатов о них. Речь идет о нарушениях, которые "являлись очевидными для избирательной комиссии, не были известны и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент представления документов в избирательную комиссию". Закон в случае подписания его президентом вступит в силу со дня официального опубликования.