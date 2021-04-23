{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Миронов заверил, что будет лидером справороссов еще более двух лет

По его словам, вопрос о смене главы партии до выборов в Госдуму "вообще не стоит"
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил журналистам, что останется на этом посту в течение еще более двух лет в соответствии с решением февральского съезда партии.

По его словам, вопрос о смене лидера политической силы до выборов в Госдуму "вообще не стоит". "Что-то мне подсказывает, что и после думских выборов такого вопроса не будет", - считает политик. "Я напомню, что в ходе съезда я был на два с половиной года избран председателем. Я вас уверяю, что в течение двух с половиной лет так оно и будет", - подчеркнул Миронов.

Ранее в СМИ появилась информация, что на съезде в июне партию может возглавить нынешний сопредседатель Захар Прилепин, а Миронов планирует пойти на выборы в Думу как одномандатник в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Миронова, эти сообщения не соответствуют действительности.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияПрилепин, Захар
Кризис на Украине
Козак заявил, что Украина уклоняется от реализации механизмов по обеспечению перемирия
Все усилия Киева "нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска", указал замглавы администрации президента РФ
Читать полностью