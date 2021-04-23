Посольство РФ: высылка дипломата из Риги негативно скажется на отношениях между странами

РИГА, 23 апреля. /ТАСС/. Высылка российского дипломата из Латвии самым негативным образом скажется на развитии отношений между двумя странами. С таким заявлением в пятницу выступило российское диппредставительство.

"Вынуждены констатировать, что недружественные действия Латвии, связанные с объявлением 23 апреля 2021 года дипломата посольства России персоной нон грата, самым негативным образом скажутся на развитии российско-латвийских отношений. При этом хотели бы подчеркнуть, что инициатива исходила от Латвийской Республики, поэтому и вся ответственность за этот явно антироссийский шаг полностью лежит на латвийской стороне. Разумеется, ответная реакция РФ не заставит себя ждать", - говорится в заявлении посольства России.

Как заявил ранее в пятницу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, республика в знак солидарности с Чехией высылает российского дипломата. Как сообщило со ссылкой на свои источники Латвийское телевидение, МИД объявил персоной нон грата в республике военного атташе посольства РФ. Одновременно с Латвией о решении выслать российских дипломатов объявили власти Литвы и Эстонии.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва ответит балтийским республикам на эти шаги. По ее словам, сотрудники диппредставительств этих стран могут уже начать раздумывать, кому из них придется покинуть Россию.