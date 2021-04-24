{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент

Там он решительно отверг обвинения против Москвы в дестабилизирующих действиях
Здание Госдепартамента AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Здание Госдепартамента
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах РФ в США в пятницу был вызван в Госдепартамент, где он решительно отверг обвинения против Москвы в дестабилизирующих действиях. Об этом сообщило посольство РФ в США на своей странице в Twitter.

На эту тему

"Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении.

Посольство также прикрепило к сообщению запись в Twitter управления Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Управление американского внешнеполитического ведомства утверждало, что временный поверенный в делах РФ был вызван для того, чтобы "выразить [ему] обеспокоенность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает предпринимать в Евроатлантическом регионе", а также для того, чтобы "продемонстрировать полную поддержку Чехии".

Теги
СШАРоссия
КПРФ переизберет руководство на отчетно-выборном съезде в Подмосковье
Состав ЦК партии обновится где-то на 20%, сообщил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин
Читать полностью