Путин посетит 28 апреля станцию скорой помощи в Пушкине

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Санкт-Петербурге, в его графике в среду запланировано посещение станции скорой помощи №4, расположенной в Пушкине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня из публичных мероприятий он (президент) прибудет на станцию скорой медицинской помощи №4 в городе Пушкине. В прошлом году была построена новая станция", - сказал представитель Кремля. По его словам, Путин "посмотрит, как там устроена работа, как они обеспечены всем необходимым транспортом и так далее".

Песков также напомнил, что 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи в России. "Он был в прошлом году [учрежден], в самый тяжелый год пандемии, в самое тяжелое время. Путин, как вы помните наверняка, встречался с главами регионов, обсуждал дела ковидные и выступил с таким предложением", - уточнил пресс-секретарь российского лидера. Он отметил, что 2020 год "показал нам значение скорой помощи, показал нам все величие и напряженность труда сотрудников скорой помощи".

Во второй половине дня, по словам Пескова, у Путина помимо разных рабочих непубличных мероприятий запланирован международный телефонный разговор. "Мы вам сообщим", - пообещал представитель Кремля.