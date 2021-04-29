Постпред РФ заявил, что ЕС не сможет повлиять на SWIFT, чтобы Россию отключили от системы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Страны Евросоюза не смогут отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, поскольку она не подчиняется Брюсселю. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Комментируя принятую ранее Европарламентом резолюцию по РФ с призывом отключить ее от SWIFT в случае "вторжения на Украину", российский дипломат напомнил, что данная система является частной структурой. "Она Брюсселю не подчиняется. Поэтому Евросоюз на нее повлиять не сможет", - подчеркнул Чижов.

Он также отметил, что резолюция ЕП с призывами в том числе к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома и к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT, не является документом прямого действия для исполнительных структур Евросоюза.

"Этот документ, как и прочие резолюции Европарламента, не является документом прямого действия. Поэтому он, конечно, добавляет красок в общеполитическую атмосферу здесь, в Евросоюзе, но не является прямой инструкцией для исполнительных структур Евросоюза", - сказал Чижов.

"Разумеется, это не значит, что к мнению евродепутатов, а их более 700 человек, исполнительные структуры Евросоюза не станут прислушиваться", - добавил он.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". За утверждение резолюции в четверг на сессии в Брюсселе проголосовали 569 депутатов Европарламента из 682 присутствовавших, против - 67.

Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.