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Постпред РФ заявил, что ЕС не сможет повлиять на SWIFT, чтобы Россию отключили от системы

Владимир Чижов отметил, что резолюция Европарламента не является документом прямого действия для исполнительных структур Евросоюза

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Страны Евросоюза не смогут отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, поскольку она не подчиняется Брюсселю. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Комментируя принятую ранее Европарламентом резолюцию по РФ с призывом отключить ее от SWIFT в случае "вторжения на Украину", российский дипломат напомнил, что данная система является частной структурой. "Она Брюсселю не подчиняется. Поэтому Евросоюз на нее повлиять не сможет", - подчеркнул Чижов.

Он также отметил, что резолюция ЕП с призывами в том числе к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома и к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT, не является документом прямого действия для исполнительных структур Евросоюза.

"Этот документ, как и прочие резолюции Европарламента, не является документом прямого действия. Поэтому он, конечно, добавляет красок в общеполитическую атмосферу здесь, в Евросоюзе, но не является прямой инструкцией для исполнительных структур Евросоюза", - сказал Чижов.

"Разумеется, это не значит, что к мнению евродепутатов, а их более 700 человек, исполнительные структуры Евросоюза не станут прислушиваться", - добавил он.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". За утверждение резолюции в четверг на сессии в Брюсселе проголосовали 569 депутатов Европарламента из 682 присутствовавших, против - 67.

Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.

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