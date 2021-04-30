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Отставки и назначения

Исполняющим обязанности вице-мэра Пензы по вопросам экономики назначен Александр Басенко

На этом посту он сменил Германа Дорофеева

ПЕНЗА, 30 апреля. /ТАСС/. Александр Басенко назначен и. о. заместителя главы администрации Пензы по вопросам экономики. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Должность, которую занял Басенко, стала вакантной после расторжения контракта с вице-мэром Пензы Германом Дорофеевым 13 апреля. Дорофеев ушел в отставку после того, как врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что один из вице-мэров Пензы, по его данным, незаконно требовал у предпринимателя 10 млн рублей за оказание услуг. Мельниченко не назвал фамилии муниципального служащего, пообещав сообщить эту информацию в правоохранительные органы, а также мэру Пензы Андрею Лузгину.

"Согласно постановлению администрации города Пензы Александр Басенко приступил к работе в новой должности с сегодняшнего дня. В городской администрации Александр Николаевич будет курировать вопросы, связанные с муниципальным имуществом, земельным контролем, муниципальными закупками, работой муниципальных предприятий", - отмечается в сообщении.

Басенко родился в Туапсе в 1971 году. Имеет профильное военное образование. После 20 лет службы в армии работал руководителем госкомпании, а также в частном бизнесе.

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РоссияОтставки и назначенияПензенская область
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